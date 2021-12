Seleção Brasileira masculina encerra 2021 na 2ª posição do ranking da Fifa; veja top-20

A Seleção Brasileira masculina encerra 2021 na 2ª posição do ranking da Fifa, uma colocação acima da que terminou 2020. Na lista atualizada pela entidade nesta quinta-feira (23), o Brasil está atrás somente da Bélgica por apenas 2,1 pontos.

Os belgas somam 1.828,45 pontos, contra 1.826,35 do Brasil. A França, mais distantes, registra 1.786,15 pontos.

Em um ano em que brilhou nas Eliminatórias Sul-Americanas e garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com antecedência, a Seleção ganhou um posto no ranking. Após começar o ano na 3ª colocação, a equipe de Tite ultrapassou a França na atualização de agosto. Em seguida, passou a se aproximar da Bélgica.

O time belga terminou na ponta pelo quarto ano seguido. Algoz do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o time nacional terminou o Mundial da Rússia em terceiro lugar e só cresceu no ranking desde então. Para a Copa do próximo ano, já é considerada uma das favoritas ao título.

Confira o top-20 do ranking da Fifa:

Bélgica - 1828,45 pontos Brasil - 1826,35 França - 1786,15 Inglaterra - 1755,52 Argentina - 1750,51 Itália - 1740,77 Espanha - 1704,75 Portugal - 1660,25 Dinamarca - 1654,54 Holanda - 1653,73 Estados Unidos - 1648,51 Alemanha - 1648,33 Suíça - 1642,83 México - 1638,30 Croácia - 1620,74 Colômbia - 1607,15 Uruguai - 1596,66 Suécia - 1588,26 País de Gales - 1578,01 Senegal - 1561,68