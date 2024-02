Seleção Brasileira goleia Peru e está classificada para a Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira é semifinalista da Copa América de Futsal e conquistou a vaga na Copa do Mundo. O Brasil venceu sua terceira partida na competição continental. Desta vez o, triunfo foi diante do Peru. Na vitória por 6 a 0, os gols foram de Rafa Santos (2), Pito, Felipe Valério, Rocha, Leandro Lino.

Esta é a primeira vez que a Copa América de Futsal funciona como eliminatória para a Copa do Mundo. Com a vaga garantida na semifinal do torneio continental, automaticamente o Brasil confirmou sua participação no Mundial, que começa em setembro deste ano.

Legenda: A Seleção Brasileira goleou o Peru e se classificou para a Copa do Mundo de Futsal Foto: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

BRASIL X ARGENTINA

Amanhã, quarta-feira (7), a Seleção Brasileira volta à quadra para um dos duelos mais esperados pelos torcedores. Às 14h, o Brasil enfrenta a Argentina para decidir a liderança do Grupo B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no canal da Copa América no Youtube.

Autor de dois gols, Rafa Santos analisou a partida da Seleção Brasileira.

“A gente sabia que a partida seria difícil. Conseguimos fazer os gols pouco a pouco, jogando melhor. Estamos nos encontrando melhor na quadra também. E sabíamos que se a gente ganhasse hoje estaríamos no Mundial e conseguimos a vaga. A gente está com o primeiro passo dado, agora falta amanhã contra a Argentina, a semifinal e a final, se Deus quiser.”

O JOGO

Aos seis minutos do primeiro tempo, Rafa Santos abriu o placar para o Brasil. Apesar de algumas tentativas do adversário de chegar à rede brasileira, os adversários não tiveram efetividade. A Amarelinha continuou pressionando até que conseguiu ampliar a vantagem com um gol de Pito. Na sequência Felipe Valério e Rocha deixaram suas marcas no placar. Faltando poucos segundos para o fim da primeira etapa, os peruanos tentaram se infiltrar na área brasileira com a típica formação de goleiro linha, mas Leandro Lino roubou a bola e, com um chute do meio da quadra, fechou o placar do tempo inicial, que se encerrou em 5 a 0.

Já na segunda etapa, o Brasil continuou ofensivo, mas o adversário fechou a defesa e conseguiu evitar danos maiores. Aos cinco minutos do segundo tempo, Rafa Santos marcou mais uma vez e fechou a goleada brasileira. A partida terminou em 6 a 0.