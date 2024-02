Seleção Brasileira é campeã da Copa América de Futsal

Tem mais um troféu na estante da Seleção Brasileira de Futsal. Na noite do último sábado (10), o Brasil se sagrou campeão da Copa América pela 11ª vez. Com gols de Pito e Rafa Santos, a equipe comandada por Marquinhos Xavier saiu com uma vitória por 2 a 0 diante da Argentina.

Na competição disputada no Paraguai, o Brasil garantiu também a vaga para a Copa do Mundo, em setembro, no Uzbequistão.

O JOGO

A partida entregou tudo que um clássico como Brasil e Argentina promete, com boas disputas e muita qualidade. No ginásio Cop Arena Oscar, em Luque (PAR), o grito da torcida brasileira empurrou a Amarelinha na busca pelo título.

Legenda: O Brasil conquistou o título no Paraguai vencendo a Argentina por 2 a 0 Foto: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

No primeiro tempo, Pito abriu o placar após uma jogada de escanteio. O jogo seguiu acirrado e a Seleção Brasileira conseguiu segurar o placar até os últimos segundos, encaixando a marcação na formação de goleiro linha proposta pelos argentinos. Nos segundos finais do jogo, Rafa Santos confirmou a vitória do Brasil. A vitória por 2 a 0 confirmou o 11° brasileiro na Copa América de Futsal.

FALA, PITO

Pito marcou o gol que deu início à vitória brasileira na Copa América. O camisa 10 demonstrou gratidão pela torcida e falou um pouco sobre o clássico contra a Argentina.

“Só tenho a agradecer a todo mundo! Nós estávamos um pouco engasgados, já tínhamos perdido para a Argentina em três mata-matas. Então hoje nós merecíamos. Jogamos um pouco que nem eles, fizemos o gol e nos defendemos. Agora é comemorar que esse time merecia essa vitória, esse título. Quero agradecer a torcida que estava em casa, a minha família e a todos os brasileiros que acompanharam e estão apoiando nosso futsal.”

CAMPANHA

O Brasil foi campeão de forma invicta! Na primeira fase, foi líder do Grupo B, após derrotar a Bolívia (7 a 1) o Uruguai (4 a 1), o Peru (6 a 0) e a Argentina (4 a 1). Na semifinal, deixou para trás a Venezuela com uma vitória por 3 a 0. A vitória diante da Argentina na final confirmou os cem por cento de aproveitamento.



COPA DO MUNDO

A Seleção Brasileira também está confirmada na Copa do Mundo de Futsal. Com a classificação para a semifinal da Copa América, o Brasil confirmou a vaga no Mundial, que será disputado em setembro, no Uzbequistão.