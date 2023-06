São Paulo x Sport: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Sport entram em campo nesta quinta-feira (1º), às 19h30 de Brasília, no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. No jogo de ida, vitória do São Paulo por 2 a 0 na Ilha do Retiro.

O São Paulo, terceiro colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Ituano na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival paulista por 1 a 0 no placar agregado. O Sport, nono colocado da Série B do Brasileirão, desbancou o Coritiba na terceira fase da Copa do Brasil, vencendo no placar agregado por 5 a 3.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Luciano Juba, Fabrício Daniel (Love) e Wanderson. Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO X SPORT | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 01/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)