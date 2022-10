São Paulo x Independiente del Valle: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

O São Paulo entra em campo neste sábado (1°), às 17h (horário de Brasília), contra o Independiente del Valle, do Equador, disputando o título da Copa Sul-Americana 2022. O duelo será disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG).

A equipe paulista chega à final sul-americana após liderar o Grupo D com 16 pontos, obtendo cinco vitórias e um empate, e eliminar Universidad Católica (CHI), Ceará e Atlético-GO, respectivamente, no mata-mata.

Legenda: São Paulo entra em campo neste sábado (1°) pela Copa Sul-Americana Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O time equatoriano, por sua vez, disputou a Libertadores da América, encerrando a fase de grupo na 3ª colocação. Com isso, garantiu vaga no mata-mata da Sul-Americana e, para chegar até a decisão, eliminou Lanús (ARG), Deportivo Táchira (VEN) e Melgar (PER).

Para a partida, o técnico Rogério Ceni manterá a base que goleou o Avaí pela Série A do Campeonato Brasileiro. A única dúvida do treinador está na lateral-direita, com Rafinha e Igor Vinícius disputando posição. A preparação do São Paulo aconteceu no La Boutique, do Talleres (ARG).

Onde vai passar São Paulo x Independiente del Valle pela final da Sul-Americana

O confronto será transmitido na Conmebol TV.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke e Luis Segovia; Matías Fernández, Johanner Chávez, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli e Marcos Angulo; Junior Sornoza e Jonathan Bauman. Técnico: Miguel Anselmi.

São Paulo x Independiente del Valle | Ficha Técnica

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Data: 01/10/2022 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Árbitro de Vídeo: Julio Bascuñan (CHI)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil