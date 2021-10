São Paulo x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o São Paulo nesta quinta-feira (14), às 19h, no Estádio Morumbi, em um confronto direto pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na zona intermediária da tabela, separados por um ponto e com pressão semelhante para voltar a vencer.

A cobrança por resultados é tão grande que o Tricolor Paulista demitiu ontem (13) Hernán Crespo e já contratou Rogério Ceni. O ex-técnico de Fortaleza e Flamengo já dirige o time paulista hoje no jogo contra o Ceará. Na tabela, o Alvinegro cearense é o 14º com 29 pontos, enquanto o São Paulo é o 13º com 30. A proximidade do Z4 é real para ambos, já que o Bahia, time que abre a zona perigosa, tem 27 pontos.

Palpites

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Pressão alvinegra

No caso do Vovô, a pressão é amenizada por ter dois jogos a menos (Palmeiras em casa e Bahia fora), mas o time alvinegro precisa voltar a vencer na Série A e respirar na tabela, sob risco de entrar em uma briga que não esperava na reta final da Série A.

Ao longo de muitas rodadas, o Ceará pontuou regularmente, fez uma campanha segura, chegando a sonhar com o G-6 e ficar longe do Z-4 após 11 jogos invicto. Só que a equipe caiu de rendimento, só venceu dois dos últimos 10 jogos, mudou de treinador e agora está próximo da zona de rebaixamento.

As últimas atuações - contra Chape (1x0), Inter (0x0) e no último sábado na derrota para o líder Atlético/MG por 3 a 1 no Mineirão - não agradaram os torcedores, já que os problemas ofensivos são visíveis e a defesa tem sido mais vulnerável. São apenas 2 gols marcados nos 5 jogos com o técnico Tiago Nunes e 5 pontos somados, com o aproveitamento precisando aumentar para que o Ceará termine o campeonato sem sustos.

Após o jogo com o Atlético, na derrota por 3 a 1, o treinador admitiu que a primeira missão é manter o Ceará na Série A, para depois pensar em outros objetivos, como uma vaga na Copa Sul-Americana.

Tiago Nunes Técnico do Ceará Esse continua sendo o primeiro objetivo, mas temos de um a dois jogos a menos que muitos adversários. O nosso aproveitamento é superior à nossa campanha. Vamos cumprir primeiro este objetivo, para depois pensar em outros objetivos para o Ceará na competição.

O Ceará não terá desfalques para o duelo com o São Paulo. O treinador conta com todos seus titulares, incluindo o retorno do meia Marlon, que cumpriu suspensão contra o Galo, mas pode mudar a formação para partida. O esquema com três zagueiros utilizado no 2º tempo contra o Galo agradou e a mudança pode ser repetida.

O certo é que o Vovô buscará sua 1º vitória fora de casa na Série A, já que é o único clube que não venceu longe de seus domínios e tem aproveitamento de apenas 18%

São Paulo

O que pode ajudar o Vovô a conquistar sua 1º vitória fora e respirar na tabela é a situação do São Paulo. O time adversário também vive momentos e pressão e demitiu o técnico Hernán Crespo às vésperas do confronto. O time do Morumbi agiu rápido e contratou Rogério Ceni, que treinou a equipe ainda na noite de quarta-feira e estará na beira do gramado contra o Vozão.

O clube paulista empatou os últimos cinco jogos pela Série A e não consegue sair da zona intermediária da tabela. Como agravante, tem os mesmos 25 jogos dos adversários diretos e um aproveitamento menor que o do Ceará hoje (40 a 42%), pelos dois jogos a menos que o Vovô tem. Portanto, a pressão é ainda maior pelo lado do Morumbi.

Na última segunda-feira (11), o Tricolor empatou sem gols com o Cuiabá fora de casa e perdeu Rigoni, lesionado. Os outros desfalques do São Paulo são: Arboleda servindo a Seleção do Equador e, enquanto William e Igor Vinicius estão lesionados. Em contrapartida, Vitor Bueno e Orejuela foram relacionados e podem ser titulares.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Marlon, Fernando Sobral, Airton, Vina e Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo

Tiago Volpi, Igor Gomes (Orejuela), Miranda, Léo e Welington; Luan, Nestor, Liziero e Sara; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Ficha Técnica

Série A do Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

Data: Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 - 19 horas

Local: Morumbi - São Paulo, SP

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leornardo Henrique Pereira (MG)