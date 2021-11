São Paulo x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Athletico-PR, em duelo atrasado da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Ocupando a mesma faixa de tabela, o duelo é considerado importantíssimos pelas equipes. O São Paulo figura na 14ª colocação, com 41 pontos, mesmo número de pontos do Athletico-PR, que ocupa a 13ª posição, devido ao número de vitórias (12x9).

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Renato Kayzer e Terans. Técnico: Alberto Valentim.

Ficha técnica

São Paulo x Athletico-PR - 34ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 24/11/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)