São Paulo deve ter 6 desfalques contra o Fortaleza; veja quem está fora

O São Paulo recebe o Fortaleza neste sábado (17), às 17h, no Morumbi, pela Série A do Brasileiro. Após empatar em casa com o Racing-ARG pela Taça Libertadores, o time retoma o foco no Brasileirão, mas tem dificuldades para definir a escalação principal do técnico Hernán Crespo: ao menos seis jogadores são desfalques.

A principal dificuldade é o excesso de lesões do elenco principal. Com status de titulares, o zagueiro Miranda teve diagnosticada uma mialgia na panturrilha, o meia Rigoni sofreu edema na coxa e o atacante Luciano se recupera de estiramento na coxa.

A lista de baixas é ampliada pelo volante William, com trauma no joelho, e o atacante Éder, com estiramento na coxa. Para além do departamento médico, o lateral Daniel Alves foi convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio e está com a delegação da Seleção Brasileira, sendo ausência confirmada.

Legenda: O lateral Daniel Alves foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Assim, os problemas se acumulam e forçam decisão interna sobre a sequência dos jogos: há a possibilidade da equipe poupar parte do plantel para a confronto de volta das oitavas da Libertadores, marcada para terça-feira (20) na Argentina. A provável escalação é: Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, Léo e Wellington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Vitor Bueno e Pablo.

Na tabela de classificação, o time paulista está em 14º, com 11 pontos, e soma duas vitórias consecutivas: Bahia (1x0) e Internacional (2x0). O Fortaleza está na 4ª posição, com 21, e também soma dois triunfos seguidos: América-MG (4x0) e Corinthians (1x0).

