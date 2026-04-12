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São Bernardo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 4ª rodada da Série B

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza entra em campo após semana turbulenta
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza entra em campo neste domingo (12), às 18 horas, contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O Tricolor de Aço chega para o confronto em crise, após perder o Clássico-Rei para o Ceará por 2x0 pela Copa do Nordeste mesmo atuando com um jogador a mais por 82 minutos.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O LEÃO

Além da derrota, a crise fora de campo se instalou no Pici, com as declarações de Britez esbravejando contra a SAF, Pedro Martins realizando um pronunciamento afirmando que acabou o dinheiro e a torcida protestando no Pici na quinta e sexta-feira, pedindo as saídas do presidente Rolim, da SAF e do técnico Thiago Carpini.

É nesse clima pesado que o Leão entra em campo buscando espantar a crise. Em 13º com 4 pontos, o clube está na zona intermediária da tabela. O São Bernardo, também, com os mesmos 4 pontos.

Como chega o São Bernardo

O treinador do Bernô vai a campo com a base do time que venceu o Botafogo-SP. A única mudança deve ser o retorno de Daniel Amorim entre os titulares na vaga de Pablo Dyego. Reforço para a Série B, o meia Lucas Fernandes está apto e pode ser opção para o segundo tempo. 

Os desfalques são: Felipe Garcia e João Pedro (lesões musculares), Rodrigo Andrade (ruptura de LCA) e Mário Sérgio (tratamento na lombar).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma; Pedrinho, Fabricio Daniel e Daniel Amorim. 

Fortaleza:

Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Mucuri; Ronald, Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | SÃO BERNARDO X FORTALEZA
Local: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campoi (SP)
Data: 12/04/26 (domingo)
Horário: 18h (horário de Brasília)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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