Santos x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Corinthians entram em campo neste sábado (22), às 19h de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos (SP), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022. Trata-se de um grande clássico paulista entre duas equipes de muita tradição.

O Santos, que joga como mandante nesta partida, ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação, com 43 pontos conquistados em 32 partidas. A equipe venceu o RB Bragantino por 2 a 0 na última rodada, jogando fora de casa. Já o Corinthians busca se recuperar após perder a grande final da Copa do Brasil para o Flamengo. A equipe está na quinta posição da Série A, com 54 pontos em 31 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; Nathan Santos, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; ngelo, Lucas Braga e Rwan Seco. Técnico: Orlando Ribeiro.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

SANTOS X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 22/10/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)