San Lorenzo x Atlético-MG na Libertadores: confira horário, onde assistir e escalações

San Lorenzo e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG), para disputar a partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2024.

O San Lorenzo terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com oito pontos em seis jogos. Já o Atlético-MG terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G, com 15 pontos em seis jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

San Lorenzo: Altamirano; Nahuel Arias, Romaña, Gastón Campi e Braida; Leguizamon, Tripicho, Elián Irala e Matias Reali; Nahuel Barrios e Alexis Cuello.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Otávio e Bernard; Scarpa, Paulinho e Deyverson.

SAN LORENZO X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das oitavas de final da Libertadores

Local: estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

Data: 13/07/2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)