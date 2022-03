Rússia e Belarus são banidas dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim

Atletaspelo envolvimento de seus países na guerra na Ucrânia , disse o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, dia 3, em Pequim.A reviravolta ocorreu menos de 24 horas depois de o IPC anunciar que permitiria que atletas dos dois países competissem nos Jogos da China, que têm abertura marcada para sexta-feira. A condição era a de que os atletas fossem identificados como neutros, com cores, bandeiras e outros símbolos nacionais removidos. O IPC recebeu críticas imediatas pela decisão inicial.Em comunicado oficial, o presidente do IPC, Andrew Parsons, disse que, nas últimas 12 horas, um grande número de membros entrou em contato com o comitê pedindo para que a decisão fosse reconsiderada, sob possibilidade de "graves consequências".