Ronantyezer Rodrigues, ex-técnico do Águia de Marabá, morre após acidente de ônibus da Copinha

Ronantyezer Rodrigues, conhecido como Tyezer, faleceu nesta quinta-feira (22). O ex-técnico do Águia de Marabá foi a segunda vítima fatal do acidente envolvendo o ônibus da delegação, que voltava da Copinha, na semana passada. O clube paraense informou que a morte cerebral do funcionário foi confirmada.

O técnico foi socorrido e levado a um hospital mas, uma semana depois, não resistiu. O ônibus que levava a delegação do time do Águia de Marabá se envolveu em grave acidente no último dia 15 de janeiro, nas proximidades da cidade de Crixás, no Tocantins.

O veículo se chocou com um caminhão parado na estrada e sem sinalização. Também informou que nenhum atleta se feriu gravemente e lamentou o ocorrido. Além disso, manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima falta. Hecton Alves, preparador físico, também morreu em decorrência dos ferimentos.

VEJA A NOTA DO ÁGUIA

"O Águia de Marabá está de luto. Com muito pesar informamos que, após serem realizados pela equipe médica todos os exames previstos no protocolo, foi constatada na tarde de hoje a morte encefálica de Ronantyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, sendo a causa da morte o trauma crânio encefálico.

Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram.

Neste momento pedimos muito respeito, carinho e cuidado com a família. Mais informações sobre a despedida serão divulgadas em breve."