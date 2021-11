Ronaldinho Gaúcho é intimado a pagar pensão a ex-noiva Priscilla Coelho; ex-jogador pode ser preso

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi intimado pela justiça a pagar a dívida de pensão que tem com a ex-noiva Priscilla Coelho até 1° de dezembro. Caso não cumpra o pedido, o astro brasileiro poderá ser preso, além de ter os bens penhorados. A informação é do jornal Extra.

Citado pela justiça do Rio de Janeiro em 11 de novembro, após dificuldades para localizá-lo, Ronaldinho Gaúcho terá "pagar ou pagar", de acordo com Bruno Medrado, advogado de Priscilla.

"Neste caso o procedimento de execução, que já iniciamos para o recebimento do valor, já definido lá no processo que vai julgar a respeito da união estável, desta pensão provisória, não cabe esta discussão. Se ele quiser reverter essa decisão, ele tem que ir no processo principal. Que foi o que deferiu esta pensão provisória de alimentos. Agora é pagar ou pagar", disse Medrado ao Extra.

Priscilla Coelho

A ex-noiva do astro brasileiro alegou, a 1ª Vara de Família do Rio de Janeiro, ter tido relação estável com Ronaldinho Gaúcho durante seis anos. No ano passado, a pensão provisória de alimentos foi arbitrada em R$ 100 mil por mês. O processo, protocolado em 2019, corre em segredo de justiça.

