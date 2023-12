Retrospectiva 2023: Ferroviário renasce e garante título da Série D

O ano de 2023 do Ferroviário foi especial. O Tubarão da Barra fez uma temporada de consistente do início ao fim, sendo competitivo em todos os torneios que disputou: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Taça Fares Lopes e Série D do Campeonato Brasileiro. Foi um renascimento coral, já que a equipe havia sido rebaixada na Série C do ano passado e passou por uma reformulação.

E com um grupo coeso sob o comando de Paulinho Kobayashi e liderado pelo experiente Ciel, o Tubarão da Barra deu uma alegria imensa para o torcedor, com o acesso e o título da Série D do Brasileiro.

O grande destaque da temporada coral foi o experiente atacante Ciel: aos 41 anos, marcou 23 gols em 40 jogos em 2023.

Legenda: Ciel foi o grande destaque da temporada do Ferrão, com 23 gols marcados em 40 jogos Foto: KID JUNIOR / SVM

Relembre o ano coral

Copa do Nordeste (quartas de final)

O Ferroviário iniciou o torneio regional ainda nas fases eliminatórias em janeiro. Ainda em formação, o time coral passou nas penalidades por ASA e Confiança, garantindo vaga na fase de Grupos.

E logo na estreia, venceu o rival Ceará (que seria campeão) por 3 a 0 no PV, mostrando a força da equipe.

A sequência foi positiva, com o Tubarão da Barra encerrando a 1ª Fase em 3º do Grupo A com 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Mas o clube parou no também rival Fortaleza.

Campeonato Cearense (Semifinal)

A campanha do Campeonato Cearense foi consistente, assim como na Copa do Nordeste. Passou sem sustos da 1ª Fase, em 3º do Grupo B com 7 pontos e pelas quartas de finais, eliminando o Maracanã com duas vitórias. Mas nas semifinais, caiu para o Fortaleza, com um empate e uma derrota.

Na Taça Fares Lopes, outra competição local do 2º semestre, o Ferrão jogou com uma equipe reserva na maioria dos jogos que fez pelo foco na Série D, mas ainda assim foi para a decisão com o Iguatu, perdendo a final nos pênaltis.

Copa do Brasil (2ª Fase)

Paralelamente ao estadual e regional, o Ferrão jogou a Copa do Brasil. O Peixe passou da 1ª Fase, eliminando o Resende fora de casa por 2 a 1 e teve pela frente em seguida o Grêmio do astro Luis Suárez. Em jogo único na Arena gremista, o Ferrão perdeu por 3 a 0, mas fez um bom jogo no Sul.

Série D do Campeonato Brasileiro (Campeão)

A campanha na Série D do Campeonato Brasileiro ficará marcada na memória dos torcedores corais. Desde o início o Ferrão foi o melhor time da competição, liderando com folga a 1ª Fase e realizando a melhor campanha da história.

Na fase de grupos, o Tubarão da Barra foi líder disparado do Grupo 2 com 36 pontos em 14 jogos, vencendo 11 partidas.

Mas foi nos mata-matas que o Peixe mostrou sua força, principalmente no PV, quando sempre foi abraçado pela torcida coral. No 1º mata-mata, empatou fora com o Princesa do Solimões e goleou em casa: 3 a 0. Nas Oitavas de Final, outro empate fora contra o Nacional de Patos, e vitória tranquila em casa: 3x1.

Mas nas quartas, no confronto que valia o acesso, não faltou drama e emoção contra o Maranhão. Na ida, empate em 1 a 1, e no PV, o time viveu um drama pela 1ªvez na Série D: sofreu um gol de pênalti já nos acréscimos, mas foi buscar o empate que levou a disputa para as penalidades. E com a massa coral inflamada, o time venceu por 3 a 0, destaque para as defesas do goleiro Douglas Dias.

Já aliviado e leve pelo acesso, o Ferrão superou o Caxias nas semifinais, e chegou a decisão com a Ferroviária. Um empate em Araraquara deixava tudo em aberto pro PV, mas o Ferrão venceu por 2 a 1 e sagrou-se campeão invicto da Série D.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil