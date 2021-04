Repórter boliviano raspa cabeça após duvidar do Ceará contra Jorge Wilstermann; veja vídeo

A vitória do Ceará por 3 a 1 contra o Jorge Wilstermann causou furor na imprensa boliviana. O repórter e correspondente do time Aviador no programa Desportes Meridiano, do canal Abya Yala TV, Alex Yucra, raspou o cabelo após o resultado.

A ação inusitada ocorreu ao vivo um dia depois da vitória por 3 a 1 da equipe cearense.

Confira a cena:

Na véspera da partida, Yucra prometeu a Juan Pasten, apresentador do programa esportivo, que rasparia a cabeça em caso de derrota para o Vovô.

"Alguma vez antes do sorteio da Sul-Americana, alguém ouviu falar de Ceará? Ninguém nunca escutou esse Ceará, sejamos sinceros".

Veja o momento em que Yucra faz a aposta

O Ceará volta a jogar dia 27, a próxima terça-feira, contra o Arsenal, em Sarandí, na regiaõ de Buenos Aires (Argentina). Antes, neste sábado, faz a semifinal da Copa do Nordeste contra o Vitória.