Remo x Paysandu: veja horário, palpites e prováveis escalações para clássico da Copa Verde

A semifinal da Copa Verde terá o decisivo capítulo para Remo e Paysandu. No jogo da volta, as equipes se enfrentam a partir das 20h, no Mangueirão. No primeiro duelo, o Leão venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

Onde será o jogo?

A bola rola no estádio Mangueirão. A capacidade seguirá sendo reduzida para 25 mil torcedores. A inauguração oficial do estádio está marcada para 9 de abril.

Onde assistir Remo x Paysandu

O jogo terá a transmissão nos canais dos times no Youtube: RemoTV e PapãoTV

Escalações:

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pablo Roberto; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Henríquez Bocanegra e Eltinho; Jiménez, Ricardinho e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Vicente e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (CBF-ES)

Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (CBF-ES)

Assistente 2: Vanderson Antonio Zanotti (CBF-ES)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (CBF-PA)