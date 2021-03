Regularizado no BID, zagueiro Messias pode estrear pelo Ceará

O zagueiro Messias, de 26 anos, pode fazer sua estreia pelo Ceará nesta quarta-feira (31) diante do CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O atleta teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta segunda-feira (29) e está apto para estrear com a camisa do Vovô.

Legenda: Messias foi regularizado no BID e está apto para estrear pelo Ceará Foto: Reprodução

Messias chega ao Ceará para suprir a saída de Tiago Pagnussat para o futebol japonês. O novo xerife alvinegro se destacou pelo América-MG, onde disputou 46 jogos e marcou três gols, na temporada passada. Este ano, o zagueiro disputou 4 partidas e marcou balançou a rede em uma oportunidade.

O atleta, agora, fica à disposição do técnico Guto Ferreira para estrear com a camisa do Ceará. Nesta quarta-feira (31) a equipe entra em campo diante do CSA, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Messias chegou ao Ceará na sexta-feira (26), onde conheceu a estrutura do clube e realizou exames médicos. No sábado, o zagueiro realizou seu primeiro treino com o grupo alvinegro.

Além de Messias, Guto Ferreira têm à disposição: Alan Uchôa, Gabriel Lacerda, Klaus e Luiz Otávio.