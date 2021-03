Messias revela desejo de fazer história e ressalta ambição do Ceará: "exige grandes resultados"

O zagueiro Messias, 13ª contratação do Ceará para a temporada 2021, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (29). O atleta, que chegou ao clube na sexta-feira (26), conheceu a estrutura e realizou os primeiros treinamentos com o grupo. Revelado pelo América-MG e com passagem pelo futebol português, o novo xerife alvinegro garantiu que o desejo é de fazer história com a camisa do Vovô.

“Venho para fazer história no Ceará. Não só eu, como meus companheiros. Irei lutar para conquistar todos os objetivos do clube. Vim para fazer história!”, destacou.

Messias se destacou pelo América-MG na temporada passada, quando conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, além de ter ajudado o Coelho a chegar na semifinal da Copa do Brasil. Para o zagueiro, de 26 anos, os objetivos e ambição do Ceará foram os fatores primordiais para o aceite da proposta.

“O que me fez vir para cá foram os objetivos do clube, a ambição que o clube tem. É um clube gigantesco, que tem uma torcida gigantesca, que exige grandes resultados. Sou movido a desafios, sou movido a objetivos grandes e foi isso que me fez vir ao Ceará. Dentro de campo, junto com meus companheiros, daremos nossa vida para conquista-los.”

Assista à coletiva na íntegra:

Passagem pela Europa

Aos 24 anos, Messias saiu do Brasil rumo ao velho continente. Emprestado pelo América-MG, o zagueiro defendeu por uma temporada e meia a equipe do Rio Ave, de Portugal. Ao todo foram 15 partida disputadas. Para o xerife alvinegro, a passagem pela Europa foi importante para evoluir em características.

"Eu aprendi muita coisa no Rio Ave. Aprendi sobre posicionamento corporal, o futebol europeu é mais tático, então também aprendi sobre tática, além da saída de jogo. Foram coisas que eu evoluí bastante e espero colocar em prática aqui no Ceará, para ajudar meus companheiros."

Parceria com Luiz Otávio

Messias chega ao Ceará para suprir a saída de Tiago Pagnussat para o futebol japonês. O atleta, de 26 anos, disputará posição com Alan Uchôa, Gabriel Lacerda, Klaus e Jordan, para acompanhar Luiz Otávio à frente da meta alvinegra. Para ele, a decisão compete apenas ao Guto Ferreira e sua comissão técnica, mas que o Alvinegro de Porangabuçu está bem servido de zagueiros.

"Já conhecia o Luiz Otávio, já vi muitos jogos dele, tem um perfil parecido com o meu. Acompanhava muito ele e hoje tenho esse prazer de estar na mesma equipe que ele. Acho que minha característica casaria a do Luiz Otávio, assim como casaria com qualquer um dos outros zagueiros que aqui estão, que tem muitas qualidades. Mas isso não comete a mim dizer, essa decisão é do Guto e da sua comissão. O Ceará, hoje, está muito bem servido de zagueiros."

Legenda: Messias utilizará o número 3 em sua camisa Foto: Fernando Ferreira/Ceará SC

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (31) contra o CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece na Arena Castelão, às 19h30. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.