Ceará tem interesse no lateral-direito Victor Ferraz, do Grêmio

O Ceará continua firme na busca por reforços para temporada de 2021. O Alvinegro concentra seus esforços na contratação de Victor Ferraz para a lateral-direita. O jogador viria para suprir a ausência de Samuel Xavier, que foi para o Fluminense.

Uma sondagem ao jogador já havia sido feita pelo Ceará antes mesmo do fim da Série A, após a confirmação da saída de Samuel, mas o Grêmio tinha interesse em mantê-lo.

Negociável

Mas o cenário no clube gaúcho mudou no último mês com o time gaúcho abrindo negociações com outros clubes. Isso porque, Ferraz virou a 3ª opção no elenco de Renato Gaúcho. Primeiro, Vanderson, cria da base, ganhou espaço como titular nos primeiros jogos da temporada e a chegada do experiente Rafinha para a posição, facilitou o processo de liberação.

Assim, relegado a terceira opção do elenco gremista, o clube gaúcho pôs Victor Ferraz na lista de negociáveis. O lateral-direito, por ser mais experiente, se encaixa nas negociações em definitivo.Ele tem contrato com o Grêmio até 31 de dezembro de 2021

Victor Ferraz tem 33 anos e fez 42 partidas com a camisa tricolor, com um gol marcado. Ele se destacou no Santos entre 2014 e 2019, até chegar ao Grêmio em 2020, onde alterou entre titularidade e reserva..

Boa Relação

Vale lembrar que a diretoria alvinegra tem uma boa relação com a gremista desde os empréstimos de Lima e Léo Chú, assim como a negociação recente de Lima em definitivo.