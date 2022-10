Rede Cuca x Cruzeiro: veja os preços e como comprar ingresso para jogo da Superliga

Estão à venda os ingressos para o primeiro jogo do Rede Cuca na Superliga 2022/2023, contra o Cruzeiro, no Ginásio Paulo Sarasate. A partir desta quinta-feira (13), o torcedor poderá adquirir bilhetes a partir de R$5, mas também será possível trocar 1 kg de alimento ou um pacote de absorvente pela entrada. Aproximadamente 4.500 lugares estão disponíveis. As vendas serão feitas apenas através do site Bilheteria Virtual.

VEJA VALORES E SETORES

Arquibancada R$ 10/5

Cadeiras R$ 20/10

Vip R$ 70/35

BILHETE SOCIAL

O Rede Cuca lançou o bilhete social. Será necessário adquirir o bilhete no site da Bilheteria Virtual. Ao chegar para a partida, mostra o ticket e entrega 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente pelo ingresso.

Os dois primeiros jogos do time cearense serão em casa, no Ginásio Paulo Sarasate. No dia 21 de outubro, sexta-feira, a equipe enfrenta o Cruzeiro, atual campeão da Superliga. O Vôlei Renata Campinas, que acaba de se tornar campeão paulista, será o adversário da semana seguinte. Sob comando de Marcelo Negrão, o time segue preparação para o torneio nacional.

VEJA JOGOS

1ª rodada (21/10, sexta-feira)

20h30 — Rece Cuca Vôlei x Sada/Cruzeiro

Local: Ginásio Paulo Sarasate

2ª rodada (27/10, quinta-feira)

21h30 — Rede Cuca Vvôlei x Vôlei Renata

Local: Ginásio Paulo Sarasate

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte