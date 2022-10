Rebecca e Talita anunciam fim da parceria no Vôlei de Praia

Rebecca e Talita, dupla de vôlei de praia do Fortaleza Esporte Clube, encerraram a parceria nesta quinta-feira (27). As atletas estavam competindo juntas desde setembro de 2021, mas chegaram ao clube leonino em março deste ano. Com as cores do Tricolor do Pici, conquistaram três etapas do Circuito Brasileiro, em Saquarema (RJ), Itapema (SC) e Fortaleza (CE), e ficaram com a medalha de prata no Circuito Mundial, em Ostrava, na República Tcheca, e o bronze em Rosarito, no México.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais de Rebecca Silva, com a jogadora pontuando a decisão da dupla de seguir “caminhos distintos”. A cearense, no entanto, permanecerá defendendo as cores do Fortaleza. O foco da atleta é de disputar os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Rebecca Silva Jogadora de Vôlei de Praia “Conquistamos grandes resultados juntas, mas agora seguiremos caminhos diferentes. Agradeço demais a todo apoio que tivemos dos fãs, dos patrocinadores e que possamos ser felizes em nossas novas trajetórias. Seguirei representando as cores do Fortaleza pelo mundo e, em breve, teremos mais novidades”

Na trajetória da dupla, somam-se ainda os títulos das etapas de Cuiabá e do Rio de Janeiro.

