Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas de Beyoncé e Anitta; assista

Nesta sexta-feira (29) foi realizado o ensaio geral para o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que começa a ser disputado neste sábado (30), em Antuérpia, na Bélgica. A ginasta brasileira Rebeca Andrade apresentou sua mais nova coreografia no solo. A apresentação tem mix de músicas de Beyoncé e Anitta.

A exibição começa com a canção 'End of Time', de Beyoncé, e na sequência vem 'Movimento da Sanfoninha', música da cantora brasileira que perdura durante a maior parte do espetáculo. O responsável pela coreografia de Rebeca é Rhony Ferreira, que fez outros sucessos como “Baile de Favela” e “Brasileirinho” de Daiane dos Santos. Veja a apresentaçâo:

Acabou o mistério! TÁ NO AR!!! ALÔ @beyonce ALÔ @anitta ‼️ Corram aqui para ver o novo solo da divaaaaa! 👑

Rebeca Andrade acaba de estrear seu novo solo no Campeonato Mundial da Antuérpia! VEM VER! pic.twitter.com/xd3tvEJfnU — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) September 29, 2023

A equipe feminina brasileira estreia no campeonato na próxima segunda-feira (02). O torneio é qualificatório para as Olimpíadas de Paris 2024. Para garantir a vaga, o time Brasil, que é composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Carolyne Pedro, precisa ficar entre os nove melhores colocados dentre os países ainda não classificados.