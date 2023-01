Real Oviedo x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Oviedo e Atlético de Madrid entram em campo nesta quarta-feira (4), às 16h de Brasília, no Estádio Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), para disputar a terceira fase da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Real Oviedo disputa atualmente a segunda divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 27 pontos em 21 rodadas disputadas.

O Atlético de Madrid disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 27 pontos em 15 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Oviedo: Nadal; Ahijado, Luengo, Calvo e Bretones; Prendes e Suarez; Rozada, Koindredi e Sanchez; Baston. Técnico: Álvaro Cervera.

Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Savic e Hermoso; Llorente, Koke, Barrios, Kondogbia e Reguilon; Lemar e Morata. Técnico: Diego Simeone.

REAL OVIEDO X ATLÉTICO DE MADRID | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)

Data: 04/01/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Alejandro Muñíz Ruiz (ESP)