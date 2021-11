Real Madrid x Shakhtar Donetsk: acompanhe ao vivo

Real Madrid e Shakhtar Donetsk se enfrentam novamente nesta quarta-feira (3), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 4ª rodada da Uefa Champions League.

Acompanhe Real Madrid x Shakhtar Donetsk:

Segundo lugar no Grupo D com 6 pontos, os madridistas buscam mais uma vitória na competição para evitarem disparada do Sheriff, enquanto também torcem por um tropeço do líder diante da Internazionale.

O adversário do Real será o mesmo da rodada anterior, o Shakhtar, derrotado por um sonoro 5 a 0, em pleno Estádio Olímpico de Kiev. Já os ucrânianos, em último lugar no grupo com apenas 1 ponto, ainda sonham com uma recuperação.

Palpites para Real Madrid x Shakhtar

inter@

Transmissão

A partida terá transmissão do TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Marcelo; Kroos, Casemiro e Modric; Hazard, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Shakhtar Donetsk

Trubin; Dodo, Kyvtsov, Marlon e Ismaily; Maycon, Stepanenko e Marcos Antônio; Tetê, Fernando e Solomon. Técnico: Roberto De Zerbi.

Jogos da Champions League

Real Madrid x Shakhtar Donetsk

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Data e horário: 14h45, quarta-feira, 3 de novembro de 2021

14h45, quarta-feira, 3 de novembro de 2021 Onde assistir: TNT e HBO Max

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte