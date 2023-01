Real Madrid empata com Real Sociedad e deixa Barça escapar na liderança do Espanhol

O Real Madrid não passou de um empate em 0 a 0 neste domingo com a Real Sociedad no estádio Santiago Bernabéu e deixou o Barcelona abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol nesta 19ª rodada.

Apesar do resultado, o RealMadrid fez um dos seus melhores jogos na temporada,com muitas oportunidades criadas, mas o goleiro Remiro teve uma atuação brilhante e garantiu o empate para a Real Sociedad.

Próximos jogos

Tanto Real quanto Barça têm um jogo a menos que seus perseguidores imediatos na tabela e duelos complicados na próxima rodada: os catalães pegam na quarta-feira o Betis (6º), em Sevilha,e o time merengue recebe no dia seguinte o Valencia (14º), que se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.