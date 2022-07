Rayssa Leal é campeã da 1ª etapa da Liga Mundial de Skate com virada na última manobra

A brasileira Rayssa Leal conquistou o primeiro lugar do pódio na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS) com direito a virada na última manobra.

O torneio, realizado em Jacksonville, nos Estados Unidos, neste domingo (17), contou com mais uma brasileira com medalha: Pamela Rosa, que terminou em terceiro lugar. Completou o pódio, em segundo lugar, a japonesa Yumeka Oda.

Rayssa obteve 23.2 pontos, Yumeka, 23, e Pamela fechou com 17.5.

Dentre as oito finalistas, a também brasileira Gabriela Mazetto conseguiu ocupar a sétima posição com a pontuação de 12.5. As japonesas Momiji Nishiya, Aori Nishimura, a americana Poe Pinson e a holandesa Roos Zwetsloot completam a lista.

Final

A Fadinha precisava de uma nota 7.5 para ultrapassar Yumeka Oda no primeiro posto. Após o feito, conquistado com irreverência, ela festejou com a torcida.

"Quero dedicar essa vitória para meus pais, meus irmãos e minha família. Estou com muitas saudades deles", disse ela logo após a vitória.

Yumeka Oda ainda cravou um 9.4 - maior nota da história do feminino - com um Flip feeble e conquistou o primeiro lugar momentaneamente. De virada, na última manobra, Rayssa superou a concorrente com um 7.6.

A próxima etapa da SLS acontece nos dias 13 e 14 de agosto em Seattle, nos Estados Unidos.

