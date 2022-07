Destaque do Ceará, Vina é o meia mais decisivo do Brasileirão desde 2020; veja números

Vinícius Goes Barbosa de Souza, o Vina, é o grande nome do Ceará nas últimas temporadas. Em campo, um maestro, com visão de jogo e poder de definição. Assim, se consolidou como referência entre os torcedores e também na própria Série A: desde 2020, é o meia com mais participações em gols.

Assim, na posição, o atleta de 31 anos está no rol dos melhores do futebol brasileiro. O levantamento é do SofaScore, portal especializado em estatísticas esportivas. Em 78 jogos pelo Brasileirão, somou 22 gols e 13 assistências. Contra o Corinthians, no última sábado (16), mais um gol e uma assistência.

Números de Vina no Brasileirão desde 2020

Jogos: 78

Gols: 22

Assistência: 13

Minutos para participar de um gol: 172

Total de passes decisivos: 183

Total de chutes: 153

A referência técnica e a liderança no grupo o credencia também entre os maiores jogadores recentes do Alvinegro de Porangabuçu. O quesito de idolatria é particular, mas Vina caminha rumo ao apogeu.

A chegada ao Vovô ocorreu em 2020, quando terminou o ano no time ideal do Brasileirão e foi pré-convocado para a Seleção Brasileira. E o processo de amadurecimento foi regular e constante.

Marcas de Vina com o Ceará

Maior artilheiro do Ceará na Copa do Brasil.

Maior artilheiro do Ceará na Série A da “era dos pontos corridos".

Maior artilheiro do Ceará em uma única edição da Série A.

Primeiro atleta do Ceará a marcar um gol no exterior em competição.

Primeiro atleta do Ceará convocado para a Seleção do Brasileirão na "era dos pontos corridos".

Os números explicam o que a torcida sente: a grandeza de Vina. Consolidado e com um contrato longo, busca mais e pode ampliar a identificação. Tudo faz parte da construção de um "jogador eterno", de "ficar na história". O sonho que Vina nunca escondeu com a camisa do Ceará.