Ceará x Corinthians pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (15), diante do Corinthians, às 21 horas, no Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E pela 1ª vez ocupando a zona de rebaixamento da Série A - o Vovô entrou na 16ª rodada ao perder para o Flu no Maracanã - o time alvinegro espera que o posto seja breve, conquistando uma vitória hoje diante do forte time paulista.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 21 horas (horário de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e Sportv. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

É sacudir a poeira

Para conquistar a vitória, o Vovô precisará superar a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza no meio de semana. Os sinais que a queda precoce no torneio mata-mata não deve ser tão sentida em campo, foi ter sido superior ao Fortaleza na etapa final e vencido o jogo - ficando perto de levar o jogo para os pênaltis com a bola na trave de Vina aos 52 - e a postura da torcida, que aplaudiu o time após o apito final.

Assim, tudo indica que o torcedor alvinegro comparecerá em bom número para levar o Vozão a primeira vitória na Série A em casa, e consequentemente, deixar o Z-4. Com 18 pontos, o Ceará tem a mesma pontuação do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Legenda: O Ceará ainda não venceu em casa na Série A, mas na temporada, são 10 jogos sem perder no Castelão, sendo 5 vitórias e 5 empates Foto: KID JUNIOR

O zagueiro Luiz Otávio espera que o Vovô finalmente vença em casa na Série A e deixe o Z-4. O Ceará é o único clube que ainda não venceu como mandante. Mas por outro lado, na temporada, são 10 jogos sem perder no Castelão, sendo 5 vitórias e 5 empates

Luiz Otávio zagueiro do Ceará "O efeito casa vale a pena. Ano passado a gente foi muito forte em casa e infelizmente fora a gente estava indo mal. Esse ano os papéis estão invertidos. Espero que a gente possa reverter isso e fazer valer a atmosfera do nosso torcedor em casa e conseguir essa primeira vitória. Sabemos a importância de vencer em casa nesse momento".

Formação

Para o duelo com o Timão, o técnico Marquinhos Santos não contará com os atacantes Erick - que ainda se recupera de cirurgia na clavícula - e Iury Castilho, que cumpre suspensão.

Quem é dúvida para o duelo é Victor Luís, que deixou o Clássico-Rei de quarta-feira com dores e não treinou na última sexta-feira.

Corinthians

O Timão vem de classificação na Copa do Brasil de 2022 ao eliminar o Santos e busca a liderança do Brasileirão. O time paulista tem 29 pontos e está a um do líder Palmeiras.

O trio Fágner, Maycon e Willian treinou normalmente nesta sexta-feira (15), mas sequer viajaram para enfrentar o Vovô. Deles, o meia é que tem mais chances de iniciar como titular, já que realizou o treino completo. Além deles, outros dois estão fora: Júnior Moraes e Renato Augusto estão no departamento médico. Quem será também desfalque certo é o técnico Vitor Pereira. Ele foi expulso diante do Flamengo na rodada anterior e não comanda o Timão contra o Vovô. Em contrapartida, Victor Cantillo deixou a transição e está relacionado. .

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará:

João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Vina; Mendoza, Lima e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

Corinthians:

Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil (Robert Renan), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Cantillo) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Lucas Piton e Róger Guedes. Técnico: Filipe Almeida (auxiliar)

FICHA TÉCNICA | Ceará x Corinthians

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 16 de julho de 2022, às 21 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA) - RS

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel - RS

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - RN

