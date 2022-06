Raphael Veiga desfalca Palmeiras por lesão muscular na coxa direita

O meia Raphael Veiga teve constatada uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar o Palmeiras na partida desta quinta- feira (09) contra o Botafogo. O principal nome do time na temporada já começou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

O jogador sentiu a coxa no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, que terminou em empate sem gols, e foi substituído logo no primeiro tempo. Nesta terça- feira (07) o atleta realizou os exames que constataram a lesão.

Legenda: Jogador é o destaque do time de Abel Ferreira Foto: AIZAR RALDES / AFP

Veiga tem 16 gols e seis assistências nas 29 partidas que fez neste ano. As grandes atuações aumentaram a pressão sobre Tite para convocar o atleta para a Seleção Brasileira.

No domingo, o Palmeiras viaja ao Paraná para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h. O time ainda está nas oitavas de final da Copa Libertadores, enfrentará o Cerro Porteño, e da Copa do Brasil, enfrenta o rival São Paulo.

A equipe ocupada a segunda posição no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, dois atrás do Corinthians. O time tem a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos. A equipe do técnico Abel Ferreira está invicta há 15 partidas, com 11 vitórias e quatro empates.