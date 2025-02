Rally Pioceará chega ao último dia após passar por 30 municípios; confira vencedores por categoria

O tradicional Rally Piocerá encerrou o trajeto pelas estradas cearenses. Após quatro dias de disputas, os participantes da 38ª edição chegaram à praia de Morro Branco, em Beberibe, no litoral leste. A premiação aos vencedores foi realizada no local. Foram 1.092 km. Ao todo, o percurso passou por mais de 30 municípios entre Piauí e Ceará em quatro dias de competição.

No Ceará, o quarto e último dia de prova teve a largada em Quixeramobim. Foram 213 km, com 157 km de trechos navegados. Os competidores passaram por serras, rios, pedras e muitos outros obstáculos. Campeão nos quadriciclos, o cearense Hélio Pessoa relembrou o segundo lugar ano passado e se emocionou com o topo do pódio.

“O quadriciclo é minha paixão, é o meu vício. Já andei de moto e de UTV, mas pilotar um quadriciclo é indescritível; está muito ligado a mim e não vai sair tão cedo”, afirmou o piloto.

Outro cearense que se destacou foi Thiago Feitosa. Ele chegou ao terceiro título na categoria Moto Rally, em sua quarta participação.

“Treino bastante aqui no Ceará. Nós temos campeonatos de diversas modalidades, e participo de rally desde 2017. Isso me proporciona uma certa experiência que resulta em vitórias”, destacou o campeão, que também tem título na categoria Carros 4x4, de 2024.

Veja a classificação final do 38º Rally Piocerá

MOTOS ENDURO

Elite

1º Jomar Grecco (ES)

2º Emerson Loth (PR)

3º Bruno Crivilin (ES)

4º Guilherme Cascaes (SC)

5º Luiz Antônio Araújo (PE)

Graduado

1º Leonardo Malagutti (SP)

2º Alexandre Faria Valadares (MG)

3º Lenilson de Freitas Viana (PI)

4º Gabriel Valeriano (PE)

5º Lauro Rodolpho Soares Lopes (PI)

Over 35

1º Dario Julio (MG)

2º Alex Nunes Azevedo Nunes (MG)

3º Marcos Vinicyus Feitosa (PI)

4º Ryan Medeiros Borges de Sousa (PI)

5º Thiago da Cunha Aleixo (ES)

Dupla Graduado

1º Wesley Antunes de Macedo / Cristiano Silva (PI)

2º Nilson Cruci / George Godoy de Miranda (SP)

3º Joveliano Filho / Ademir Cesar Rodrigues Martins (PI)

Over 45

1º Erasmo Schwanz (ES)

2º Julio Cesar de Assis (MG)

3º Anderson Belo (MG)

Over 50

1º Sandro Hoffmann (ES)

2º Alisson Silva (MG)

3º Fábio Manoel de Pontes (MG)

Brasil

1º Tafarel Guimarães Araújo (MA)

2º Felipe Diniz (MG)

3º Darton Novaes (MG)

Intermediário

1º Lucas Silveira (MG)

2º Henrique Silveira (MG)

3º Kleyton Ribeiro Gomes (PE)

Over 55

1º Marcio Miranda (MG)

2º Cleber Esteves Sacramento (MG)

3º Juvenal Alves dos Santos (SE)

Over 60

1º Alvaro Weyne (CE)

2º Roberto Aoki (SP)

Feminino

1° Késsia Pires Tristão (ES)

2° Bárbara Neves Gonzaga (GO)

Novato

1º Rondenelle Melo (MG)

2º Julio Velasco (RJ)

3º Lucas Avelino (MG)

Dupla Novato

1º Plínio Marcus / Rafael Lima (PE)

2º Douglas Borges / Bruno Borges (PI)

Moto Rally

1º Thiago Feitosa (CE)

2º Ciro Igor de Souza Barros (PI)

3º Márcio Fernandes da Silva (PI)

UTVs

Graduado

1º Roberto Keller / Roberto Spessatto (RS)

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (PE)

3º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Silva (MG)

4º Lucas Kohagura Alencastro / Claudio Alencastro (CE)

Novato

1º Augusto Rodrigues / Paulo Alcantara Gonçalves (PI)

2º Gillian Santos / Nodge Filgueiras Martins (PE)

3º Rodrigo Ferreira / Luis Henrique Cunha Abdelnour (PA)

4º Ronaldo Sobreira Leal / Bruno Moraes E Silva (PI)

QUADRICICLOS