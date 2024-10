Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

Uma das lendas do tênis e considerado o maior jogador da história no saibro, Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que vai se aposentar. O dono de 22 títulos de Grand Slam fará seus últimos jogos na fase final da Copa Davis, ao defender a Espanha diante de sua torcida, em Málaga, entre os dias 19 e 24 de novembro.

Aos 38 anos, Nadal enfrentou uma série de lesões nas última duas temporadas, quando mal conseguiu emplacar uma sequência de jogos "Eu me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão", disse o atleta, em vídeo publicado nas redes sociais.

Legenda: Nadal é um dos recordistas masculinos em títulos de Grand Slam, com 22 conquistas Foto: Glyn Kirk / AFP

"Nesta vida, tudo tem um começo e um fim e acho que é o momento apropriado para pôr fim a uma carreira que tem sido longa e muito mais bem-sucedida do que eu poderia ter imaginado. Estou muito animado que meu último torneio será a final da Copa Davis e representando meu país. Acho que fechei o círculo, já que uma das minhas primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final da Copa Davis em Sevilla em 2004", afirmou o espanhol.

Mesmo diante dos grandes adversários, Nadal brilhou em todos os pisos, com destaque para Roland Garros, no qual se sagrou campeão por incríveis 14 vezes, um recorde entre todos os Grand Slams. Foram ainda quatro troféus do US Open e dois tanto no Aberto da Austrália quanto em Wimbledon.

Assim, o espanhol somou 22 títulos de Major, sendo o segundo maior vencedor da história, atrás apenas das 24 conquistas de Djokovic - Federer somou 20. As imagens dos dois rivais aparecem no vídeo em que Nadal anuncia sua aposentadoria enquanto agradece ao mundo do tênis pelo apoio a sua carreira.