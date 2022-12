Uma cena hilária arrancou risadas no programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga. Em bate-papo com Marcelo Adnet, o narrador oficial da Globo, Galvão Bueno, que se preparava para narrar Brasil x Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, tentou retribuir um coração feito pelo humorista, mas não saiu como o esperado.

Tentando fazer um coração com os dedos, Galvão Bueno reproduziu um triângulo, fato que 'quebrou' a internet logo na sequência.

Veja as melhores reações: