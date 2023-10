Quanto vale a Bola de Ouro? Veja detalhes da premiação

Na última segunda-feira (31), Lionel Messi conquistou sua oitava Bola de Ouro, prêmio que é dado ao melhor jogador da temporada. O argentino disputou com Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Com sua cobertura composta por aproximadamente cinco quilos de ouro de 18 quilates, a “Ballon d'or” tem um valor estimado de $3 mil euros, aproximadamente R$16 mil reais. No entanto, o valor simbólico acaba valorizando o prêmio, que deve chegar a mais de meio milhão de euros.

O objeto tem uma altura de 31 centímetros e uma largura de 23 centímetros. O peso, levando em conta o material que é composto, é de aproximadamente sete quilos.

Legenda: Lionel Messi conquistou sua oitava Bola de Ouro Foto: FRANCK FIFE / AFP

BOLA DE OURO 2023: VEJA O RANKING

1: Lionel Messi (PSG/Inter Miami e Argentina)

2: Erling Haaland (Manchester City e Noruega)

3: Kylian Mbappé (PSG e França)

4: Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

5: Rodri (Manchester City e Espanha)

6: Vinícius Júnior (Real Madrid e Brasil)

7: Julián Álvarez (Manchester City e Argentina)

8: Osimhen (Napoli e Nigéria)

9: Bernardo Silva (Manchester City e Portugal)

10: Modric (Real Madrid e Croácia)

11: Salah (Liverpool e Egito)

12: Lewandowski (Barcelona e Polônia

13: Bono (Sevilla/Al-Hilal e Marrocos)

14: Gündogan (Manchester City/Barcelona e Alemanha)

15: Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)

16 - Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad e França)

17 - Kvaratskhelia (Napoli e Geórgia)

18 - Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid e Inglaterra)

19 - Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique e Inglaterra)

20 - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

21 - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França)

22 - Kim Min-Jae (Bayern de Munique e Coreia do Sul)

23 - André Onana (Inter de Milão/Manchester United e Camarões)

24 - Bukayo Saka (Arsenal e Inglaterra)

25 - Josko Gvardiol (Manchester City e Croácia)

26 - Jamal Musiala (Bayern de Munique e Alemanha)

27 - Nico Barella (Inter de Milão e Itália)

28 - Martin Ödegaard (Arsenal e Noruega)

28 - Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG e França)

30 - Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

TOP-10 BOLA DE OURO FEMININA 2023