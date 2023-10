Bola de Ouro 2023 acontece nesta segunda (30); veja horário e onde assistir

A cerimônia da Bola de Ouro 2023 será realizada nesta segunda-feira (30), em Paris, na França. O grande favorito ao prêmio é o craque argentino Lionel Messi. A entrega de uma das premiações individuais mais importantes do futebol mundial, organizada pela revista France Football, será às 16h (de Brasília).

Finalista pelo segundo ano seguido, Vini Júnior é o único brasileiro que concorre ao prêmio de melhor jogador. Ele ficou em oitavo lugar em 2022. Ausência notada é a de Neymar, que está fora da lista pelo segundo ano seguido.

Favorito, Messi voltou para a lista de indicados após ser o grande nome da Argentina no tricampeonato da Copa do Mundo. Haaland é o principal concorrente do camisa 10. Mbappé, vice pela França no Mundial do Catar, também é forte concorrente. CR7 ficou fora da lista após 20 anos.

Entre as mulheres, Debinha é a única representante brasileira na Bola de Ouro. No entanto, a favorita ao prêmio é a espanhola Aitana Bonmatí, campeã do mundo.

Além desse troféus, serão distribuídos o Troféu Yashin (melhor goleiro da temporada 2022/23), Troféu Kopa (melhor jogador sub-21 da temporada 2022/23), Clube do ano (clube mais vitorioso em todas as categorias), Troféu Gerd Müller (jogador com mais gols por seleção e clube na temporada 2022/23) e Prêmio Sócrates (reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais)

ONDE ASSISTIR

SporTV



INDICADOS À BOLA DE OURO 2023

Gvardiol (Croácia/RB Leipzig/Manchester City)

Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Benzema (França/Real Madrid/Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Salah (Egito/Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)

Barella (Itália/Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Haaland (Noruega/Manchester City)

Gündogan (Alemanha/Manchester City/Barcelona)

Odegaard (Noruega/Arsenal)

Bono (Marrocos/Sevilla/Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina/Manchester City)

Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid)

Rodri (Espanha/Manchester City)

Griezmann (França/Atlético de Madrid)

Messi (Argentina/PSG/Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milão)

Lewandowski (Polônia/Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul/Napoli/Bayern de Munique)

Modric (Croácia/Real Madrid)

Mbappé (França/PSG)

Osimhen (Nigéria/Napoli)

Kane (Inglaterra/Tottenham/Bayern de Munique)



INDICADAS AO BOLA DE OURO 2023

Kadidiatou Diani (França/PSG/Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha/Levante)

Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia/Barcelona)

Olga Carmona (Espanha/Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra/Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia/PSG/Arsenal)

Hayley Raso (Austrália/Manchester City/Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos/Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra/Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai/Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha/Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda/Twente/Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

Debinha (Brasil/North Carolina Courage/Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha/Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia/Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega/Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha/Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha/Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão/Manchester City)

Jill Roord (Holanda/Wolfsburg/Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda/Arsenal)

Wendie Renard (França/Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria/Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Mapi León (Espanha/Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)