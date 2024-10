Quantas vitórias o Ceará precisa pelo acesso na Série B? Artilheiro Aylon projeta

Aylon, atacante do Ceará, projetou quantas vitórias o time precisa somar nas cinco rodadas finais da Série B do Brasileirão 2024 para seguir vivo na luta pelo acesso à Série A. O atacante concedeu uma entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira (25).

“A gente tem cinco finais, cinco decisões. E agora aumentou um pouquinho o nível lá em cima, a gente vai ter que vencer os cinco. Então a gente está concentrado, a gente tem dois jogos em casa, para começar essa recuperação”, disse o atacante.

Neste sábado (26), o Ceará recebe o Paysandu na Arena Castelão, pela 33ª rodada. O Vovô tenta se recuperar após sofrer uma derrota para o Santos na rodada anterior, jogando fora de casa, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

“Eu acho que, no geral, a gente sabia que o jogo contra o Santos ia ser um jogo bem complicado. E a vitória contra o Ituano nos deu uma moral, nos deu uma esperança. Claro que os resultados não ajudaram, mas a gente sabia que independente do que acontecesse lá em Santos, a gente estaria vivo no campeonato, como estamos”, completou o atacante.