Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? | CearáCast

O Campeonato Brasileiro da Série B entrou no seu segundo turno e a competição segue no ritmo do equilíbrio. Em meio a isso, o Ceará voltou a colar no G-4 e quer ganhar a confiança do torcedor alvinegro. O CearáCast destaca a evolução de atletas como Lucas Mugni, Erick Pulga e Aylon com Léo Condé e os pontos positivos no elenco.

Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio conta com as participações de Yuri Rocha, integrante da página "Nossa glória é lutar", e Bruninho Arruda, influenciador digital do Vozão nas redes sociais.

O torcedor pode conferir o episódio toda quinta-feira na tela da TV Diário, às 20h34, e, todo domingo de manhã, na programação da rádio Verdinha. Além disso, você pode ver e ouvir o CearáCast no YouTube do Jogada SVM e no Spotify.

ASSISTA O EPISÓDIO