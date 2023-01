Neymar marca, mas PSG sofre gol no fim e empata em casa com o Reims no Francês

Depois de sair na frente no início do segundo tempo com Neymar, o Paris Saint-Germain deixou a vitória escapar ao sofrer o gol de empate contra o Reims aos 50 minutos do segundo tempo, no jogo que fechou a 20ª rodada do Campeonato Francês neste domingo, no Parque dos Príncipes.

Das quatro partidas da Ligue 1 disputadas em 2023, o PSG ganhou apenas uma e somou só quatro pontos dos 12 possíveis, o que lança dúvidas sobre as expectativas do gigante do futebol francês para a temporada.

O jogo

O time parisiense teve dificuldade para derrubar o muro defensivo do Reims, 11º natabela, e só abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, quando Neymar aproveitou um rebote na área em chute de Lionel Messi.

O jogo se complicou pouco depois, quando o árbitro decidiu não marcar um pênalti a favor dos visitantes graças ao auxílio do VAR, mas expulsou o meia italiano Marco Verrati por uma forte entrada no japonês JunyaIto.

Apesar da inferioridade numérica, o PSG continuou pressionando e inclusive teve um gol anulado por impedimento do marroquino Achraf Hakimi.

Mas a falta de precisão acabou custando caro, já que o Reims empatou no último lance em um contra-ataque que terminou com a finalização de Folarin Balogun.