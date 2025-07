PSG x Bayern no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

PSG x Bayern se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste sábado (5), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida PSG x Bayern no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Bayern: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PSG X BAYERN| FICHA TÉCNICA