Proposta do Grupo City pela SAF do Bahia tem aporte de R$ 1 bilhão; veja detalhes

A proposta de compra da SAF do Bahia pelo City Football Group foi apresentada nesta sexta-feira (23). O plano do conglomerado internacional é aquisição de 90% das ações do clube por R$ 1 bilhão.

Segundo o jornalista Rodrigo Capelo, do ge, o dinheiro seria dividido em três frentes: R$ 500 milhões para a compra de jogadores; R$ 300 milhões para pagamento de dívidas e R$ 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro e demais operações.

O prazo final para executar as obrigações é de 15 anos. A situação foi exposta aos conselheiros do time nordestino, que devem votar a favor ou contra a aprovação, vendendo então a SAF do Bahia.

No processo, o City Football Group, que é dono de diversos times do mundo como o Manchester City-ING, iria controlar o futebol masculino, feminino e as categorias de base da equipe. Em contrapartida, a associação seguiria administrando a marca do clube, que concede controle sobre escudo, cores e identificiação no mercado.

A situação será definida nos próximos meses, em caso de acerto. O documento então apresentado será analisado pela Comissão Provisória da SAF, pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal.

No exterior, o conglomerado é detentor de 11 clubes pelo mundo: Manchester City-ING, Girona-ESP, Troyes-FRA, Lommel SK-BEL, New York City-EUA, Montevideo City Torque-URU, Bolívar-BOL, Melbourne City-AUS, Sichuan Jiuniu-CHI, Yokohama Marinos-JAP, Mumbai City-IND e Palermo-ITA.

