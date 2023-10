Projetando 'grande festa', CBF deve alterar estrutura da rodada de abertura do Brasileirão em 2024

A partir de 2024, a rodada de abertura do Brasileirão Série A terá uma estrutura diferente. A CBF definiu que o campeonato começará sempre em um domingo com a partida inicial envolvendo o campeão da última edição contra um time de grande torcida. As informações são do Jornal O Globo.

O intuito da mudança é promover uma grande festa para dar partida no campeonato nacional como as que são vistas em jogos de abertura das principais ligas pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos. Os outros duelos que completariam a rodada seriam realizados em outras datas, justamente para que todo o foco fique no confronto inaugural.

SITUAÇÃO ATUAL

Faltando 12 rodadas para o fim do campeonato de 2023, o Botafogo é o time que está mais próximo de inaugurar esse novo formato. O time carioca tem nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Bragantino (55 a 46) e segue caminhando rumo ao título da Série A.