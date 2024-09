Primeiro jogo da final do Cearense Sub-20 entre Fortaleza e Ceará será de portões fechados; Entenda

No próximo sábado (21), Ceará e Fortaleza duelam pela primeira partida da Final do Campeonato Cearense Sub-20 no estádio Presidente Vargas.

O 1º jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, neste sábado (21), às 16 horas no PV entre Fortaleza e Ceará será de portões fechados. A Federação Cearense de Futebol (FCF), informou a definição nesta quinta-feira.

A entidade justificou a decisão por conta do "efetivo policial estar empregado na partida entre entre Fortaleza x Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Castelão", que será na mesma data, às 18h30.

Na portaria publicada, a entidade esclarece que "Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a presença de torcedores, a venda de ingressos e a expedição de convites, o que inclui os sócios dos clubes, os portadores de cadeiras perpétuas, os proprietários e usuários de camarotes, e os portadores de ingressos permanentes".

Segundo jogo

A Federação Cearense de Futebol informou também que o 2º jogo da Final, no dia 30, às 19h no PV, será com presença de público, com a carga de ingressos dividida igualmente para ambas as equipes. Os ingressos do 2º jogo serão confeccionados pela entidade.