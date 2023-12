Presidente do Ceará defende voto de sócios para eleição de presidente: 'vou brigar muito por isso'

O Conselho Deliberativo do Ceará busca amadurecer a ideia para mudança de estatuto do clube. O ponto principal seria a participação, com direito a voto direto, do sócio-torcedor na escolha da diretoria do Alvinegro. Atual presidente do clube, João Paulo Silva disse apoiar a troca para o novo formato. O dirigente falou em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (14).

“Sou totalmente favorável. O torcedor que sempre apoiou o time, ele tem que ser participativo. Somos um clube de massa, eu vou brigar muito por isso, para que o nosso sócio-torcedor possa votar e decidir da melhor forma o futuro do clube. Já têm vários clubes que fazem isso. Teve uma eleição agora no Internacional que mais de 30 mil torcedores reelegeram o Alessandro Barcellos. Isso é muito positivo, é o processo natural do futebol”, disse João Paulo Silva.

“Os clubes estão crescendo e se profissionalizando para isso. Eu sou totalmente favorável a isso. Isso não depende do presidente, mas como conselheiro, enquanto estiver como presidente, vou brigar para que já na próxima eleição o nosso torcedor já possa decidir o futuro do clube”, completou o presidente do Alvinegro.

O Ceará se reapresenta no dia 2 de janeiro para iniciar a temporada de 2024. A equipe tem como grande foco conquistar o acesso para a Série A de 2025.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: