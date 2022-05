Presidente da CBF fala em perda de pontos para os clubes envolvidos em casos de racismo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá propor uma punição em forma de perda de pontos aos clubes que se envolveram em casos de racismo na Sul-Americana e na Libertadores. Na atual edição das competições, diversos torcedores de times brasileiros sofreram injúrias raciais.

A proposta é de Ednaldo Rodrigues, atual presidente da entidade e 1º negro no cargo na história. Segundo o ge, um ofício será enviado à Conmebol, que organiza os campeonatos sul-americanos.

“Não concordo com apenas multa financeira ao clube que tiver um torcedor racista. Não se combate a discriminação apenas aumentando a multa. Tem que ser de forma mais dura. O clube precisa sofrer uma punição esportiva. Quero que o time do torcedor identificado cometendo um ato racista perca pelo menos um ponto na tabela do campeonato”, declarou o dirigente.

Os episódios foram flagrados em diversas partidas, principalmente na Libertadores. Um torcedor do River Plate-ARG arremessou uma banana na torcida leonina na Argentina, outro do Boca Juniors-ARG imitou um macaco para os apoiadores do Corinthians em São Paulo, por exemplo.

Pelo regulamento, a Conmebol tem previsto uma multa de 30 mil dólares (cerca de R$ 150 mil) aos clubes que tiverem membros ou torcedores que cometam atos racistas e xenofóbicos. Após a pressão e os protestos contra os casos, a entidade se indicou que deve adotar penas mais duras.