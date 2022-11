Portugal x Nigéria: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção de Portugal enfrenta a Nigéria nesta quinta-feira (17), no último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. O jogo ocorre às 15h45, no estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), em preparação final para a competição, disputada entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

No Mundial, o time de Cristiano Ronaldo está no Grupo H, com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. Com um diagnóstico de gastrite, CR7 não participa do amistoso diante da equipe africana, que não se classificou para a Copa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT e do serviço de streaming Estádio TNT Sports

Palpites