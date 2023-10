Portugal x Eslováquia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Portugal e Eslováquia entram em campo nesta sexta-feira (13), às 15h45 de Brasília, no Estádio do Dragão, em Porto (POR), para disputar a sétima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo J.

Portugal ocupa atualmente a primeira colocação na tabela de classificação, com 18 pontos conquistados até o momento. Já a Eslováquia está na segunda posição do Grupo J, somando 13 pontos em seis rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal: Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo).

Eslováquia: Dubravka; Tomic, Gyromber, Skirinar e Hancko; Lobotka, Duda e Benes; Mak, Haraslin e Bozenik.

PORTUGAL X ESLOVÁQUIA | FICHA TÉCNICA

Competição: sétima rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: 13/10/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)