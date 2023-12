Porto x Shakhtar Donetsk: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Porto e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo que vale a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio do Dragão, em Porto, às 17h (horário de Brasília). Jogando como mandante, o time português entra em campo com a segunda melhor campanha do Grupo H, com nove pontos somados. O clube da Ucrânia tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols (cinco a menos), ocupando a terceira posição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu Sanusi; Pepê, Alan Varela, Stephen Eustaquio, Wenderson Galeno; Mehdi Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Giorgi Gocholeishvili, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Irakli Azarovi; Teras Stepanenko, Ardem Bondarenko; Oleksandr Zubkov, Georgiy Sudakov, Newerton; Danylo Sikan. Técnico: Marino Pusic.

FICHA TÉCNICA | PORTO X SHAKHTAR DONETSK

Estádio: Estádio do Dragão (Portugal).

Data: quarta-feira, 13 de Dezembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).