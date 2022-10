Porto x Benfica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Porto e Benfica entram em campo nesta sexta-feira (21), às 16h15 de Brasília, no Estádio do Dragão, em Porto (POR), para disputar a décima rodada do Campeonato Português.

Trata-se do principal clássico do futebol português. O Porto, mandante neste duelo, está na vice-liderança, somando 22 pontos em nove jogos disputados. Na última rodada a equipe venceu o Portimonense por 2 a 0. Já o Benfica ocupa atualmente a liderança do Campeonato Português, com 25 pontos somados em nove partidas. A equipe vem de vitória sobre o Rio Ave por 4 a 2.

Onde assistir Porto x Benfica

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: Diogo Costa; Zaidu, Fábio, David Carmo e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Evanílson e Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Benfica: Odysseas; Bah, Otamendi, Morato e Grimaldo; Enzo, João Mário e Rafa; Draxler, Neres e Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

PORTO X BENFICA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: 21/10/2022 (sexta-feira)

Horário: 16h15 (de Brasília)

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Tiago Martins (POR)