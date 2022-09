Popó vence Pelé Landy por nocaute no Fight Music Show 2; veja vídeo

Acelino Popó Freitas, que é tetracampeão mundial de boxe, precisou de pouco mais de um minuto para vencer Pelé Landy, ex-lutador de MMA, por nocaute. A luta ocorreu neste domingo (25) durante o Fight Music Show 2, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Aos 47 anos, o brasileiro derrubou o adversário em apenas 1min20s de luta. Com 10s de luta, Popó acertou um direto que levou Landy ao chão. Pelé ainda caiu novamente antes do árbitro declarar o nocaute para Popó.

Com a vitória, o baiano segue invicto no Fight Music Show. Popó venceu Whindersson Nunes na primeira edição do evento.

