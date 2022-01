Luta entre Whindersson Nunes e Popó rende R$ 25 milhões aos organizadores do evento

Desde que foi anunciada, a luta entre Whindersson Nunes e Popó ganhou os holofotes. Após a realização do duelo neste domingo (30), na primeira edição do Fight Music Show, a dupla embolsou uma boa quantia de dinheiro com o evento.

Segundo um levantamento da revista Exame, o evento,que juntou personalidades da mídia, lutadores renomados e teve show de Wesley Safadão, arrecadou cerca de R$ 25 milhões. A organização do evento também revelou que foram vendidas 200 mil cotas de pay per view. Em entrevista ao podcast 18k, em setembro do ano passado, o comediante declarou que a premiação seria de aproximadamente R$ 12 milhões, que serão divididos igualmente entre os dois.

